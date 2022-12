Casal sem-abrigo visitado por Marcelo recebe alta hospitalar e vai viver para a Covilhã

O casal de idosos sem-abrigo que recebeu a visita do presidente da República na estação do Oriente, em Lisboa, recebeu esta quinta-feira alta do hospital Júlio de Matos e vão partir para a Covilhã, de onde a mulher é natural.O casal saiu da unidade hospital cerca das 9h20 e na viagem segue acompanhado por outro casal que fez chegar o caso à Assembleia da República através de uma petição.Os idosos foram internados a 15 de novembro no Hospital Júlio de Matos, em Lisboa, situação que lhes provocou desagrado, por terem de estar separados. O casal, Maria José e José Alberto, viveu durante quatro meses na rua, depois de o senhorio ter anulado o arrendamento para destinar a habitação ao turismo local.