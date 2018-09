Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal sequestrado nu em roubo armado em Vila Nova de Famalicão

Trio armado cobrava dívida de droga.

Por Liliana Rodrigues | 08:50

Irromperam pela habitação de um casal, em Bairro, Vila Nova de Famalicão, e apontaram logo as armas às vítimas, fazendo vários disparos. Seguiram-se quatro horas de terror: marido e mulher foram obrigados a despir-se e a deitar-se no chão da cave, onde permaneceram nus entre a meia-noite e as 04h00, na mira de um dos três ladrões - que mantinha uma arma apontada a ambos. Entretanto, os dois comparsas esvaziaram a moradia de todos os artigos de valor e fugiram ainda com dois carros de luxo.



O violento assalto aconteceu na madrugada de 29 de novembro do ano passado e, esta quarta-feira, os três assaltantes foram presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial, depois de terem sido detidos pela Polícia Judiciária do Porto.



Os agressores, com idades entre os 19 e 49 anos, residem nas freguesias de Bairro, Calendário e Bente, em Famalicão, e alegam que se foram à habitação para cobrar ao casal uma alegada dívida de droga. As vítimas teriam milhares de euros por pagar em produto estupefaciente que terão adquirido aos três detidos e depois consumido, sem nunca saldarem a dívida.



Do interior da moradia, e enquanto as vítimas suplicavam, em pânico, por liberdade, os assaltantes roubaram todos os eletrodomésticos, relógios, peças em ouro, roupa e calçado de marca. Fugiram ainda com um Audi e um Mercedes, que pertenciam ao casal.



Nas buscas aos arguidos, a Polícia Judiciária apreendeu uma arma de fogo ilegal, munições, uma soqueira e droga.