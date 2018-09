Casal tenta levar cão à água e cai ao rio no Porto

Populares ajudaram as vítimas a sair da água.

14:27

"Foi tudo um grande susto", disseram ao Correio da Manhã.



A mulher não necessitou de ser hospitalizada e o marido também não precisou de cuidados médicos.

Um casal de Lisboa caiu ao rio este sábado, perto das 13h00, quando passeava junto à Ribeira, no Porto. O casal estava a passar o dia na Invicta e a mulher, com cerca de 50 anos, aproximou-se da àgua para que o cão que passeava pudesse molhar as patas.Ao se aproximar, escorregou e acabou por cair na água e bater com a cabeça numa pedra. O marido, para a tentar ajudar também se aproximou, mas acabou por escorregar também.Os dois foram resgatados por populares que, com a ajuda de uma corda, conseguiram puxá-los para fora de água. Os ferimentos na cabeça da mulher foram tratados no local, com a assistência do INEM.