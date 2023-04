Um casal de britânicos, a residir numa zona de luxo do Monte Estoril, concelho de Cascais, foi esta terça-feira à noite assaltado e sequestrado em casa, por três assaltantes que levaram mais de uma dezena de relógios de gama alta (avaliados em dezenas de milhares de euros), joias com um valor não determinado e pelo menos oito mil euros em numerário que as vítimas guardavam na moradia.









Ver comentários