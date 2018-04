Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal trata bebé “com crueldade”

Justiça chocada com jovens portugueses na Irlanda do Norte. São suspeitos de queimar os genitais do filho com água a ferver.

Por João Tavares | 09:11

Um casal de namorados portugueses está acusado de ter provocado "lesões genitais horríveis" num bebé de apenas dois anos, na Irlanda do Norte. Rita Beltrão, de 19 anos, e o namorado, Rúben Santos, de 26, foram presentes a um juiz, respondendo ainda pelo crime de "crueldade infantil".



Segundo a imprensa daquele país, o caso foi descoberto no passado dia 25, na localidade de Antrim, a norte de Belfast. A criança – filha de um homem que vive com o casal, e também ele suspeito – apresentava uma grande queimadura na zona genital, ao que tudo indica provocada por água a ferver.



"Encontrámos a criança num estado deplorável. Apresentava ferimentos na zona genital que foram infligidos, bem como noutras partes do corpo", disse em tribunal a procuradora Kate McKay", acrescentando ainda: "Esta criança nem sequer está registada. Duvido que alguém saiba ao certo quem ela é".



Segundo as autoridades, o tipo de lesões indica que estas terão começado a ser infligidas há "um período considerável de tempo". "É um cenário horrível", disse a magistrada.



Em tribunal foi dito que na casa vivia ainda uma menina de três anos, mas que esta não apresentava quaisquer lesões.



A justiça daquele país diz que vai contactar as autoridades portuguesas a pedir informações sobre os envolvidos e que a investigação "ainda está muito fresca".



"Vamos ter que perceber de que maneira estas lesões foram provocadas durante algum tempo. Este é um assunto muito delicado", disse a procuradora.