Casal usa bebé para traficar 8 quilos de cocaína à chegada ao aeroporto de Lisboa

Três investigações distintas levaram a Polícia Judiciária à detenção de quatro pessoas que tinham acabado de aterrar no Aeroporto de Lisboa com grandes quantidades de cocaína. Todos tinham chegado em voos provenientes do Brasil e foram apanhados com um total de 23 quilos de droga.Tratam-se de duas mulheres e dois homens, entre os 23 e os 44 anos. Num dos casos, um casal usou uma criança para tentar iludir as autoridades, mas foi apanhado com oito quilos de droga. O menor teve de ser entregue a uma instituição.