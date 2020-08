Casal usa cartão de crédito furtado para férias em hotel de Lisboa

Um casal de estudantes portugueses em Inglaterra, de férias em Lisboa, foi preso pela PJ por tentativa de burla com cartão de crédito a um hotel situado na capital.



Ao que o CM apurou, os detidos, ambos com cerca de 30 anos, requisitaram alojamento num hotel na última segunda-feira. Apresentaram como garantia de pagamento um número de cartão de crédito verdadeiro, mas que levantou suspeitas na receção da unidade hoteleira.





A Polícia Judiciária foi alertada e inspetores da Unidade Nacional de Combate ao Crime Informático (UN3CT) perceberam, com o apoio da UNICRE (empresa que gere a emissão e circulação de cartões bancários), que os dados apresentados correspondiam a um cartão furtado ou extraviado.De imediato foi enviada ao local uma brigada de inspetores, que deteve o casal de estudantes. Ambos estavam, esta terça-feira à tarde, a ser interrogados em tribunal.A investigação prossegue, com a PJ a procurar não só comprovar outras burlas, como também a tentar apurar a origem do furto.Os dados bancários usados podem ser de um cartão desviado ou pertencer a uma base de dados de uma empresa.