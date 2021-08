Casal vê casa e carros a arderem em apenas uma semana em Chaves

Em apenas uma semana ardeu a casa e os dois carros de um casal de namorados de Chaves. A PJ de Vila Real suspeita de mão criminosa e está a investigar. Nas aldeias das vítimas, nos arredores de Vidago, Chaves, a população está assustada.





Na madrugada desta segunda-feira foi a vez do carro do namorado da mulher ser reduzido a cinzas. Além da hora a que ocorreram (03h30), existem outras semelhanças entre os crimes. Este último fogo no carro apenas serviu para reforçar suspeitas quanto a origem criminosa dos incêndios. A PJ de Vila Real tem estado no terreno a recolher indícios que possam levar à identificação dos criminosos.