Casal violentamente agredido durante assalto a habitação em Paços de Ferreira

Um casal foi agredido por cinco ladrões armados num assalto na própria casa, em Paços de Ferreira. Os assaltantes roubaram cerca de mil euros que estavam no interior da habitação.As vítimas foram ameaçadas com uma arma. Um dos elementos do casal, de 71 anos, acabou por ser violentamente agredido, tendo sido espancado, permanecendo ainda na unidade hospitalar.O casal acabou por fugir e pediu ajuda aos moradores, que deram o alerta à GNR. Os assaltantes encontram-se em fuga.A Polícia Judiciária do Porto está a investigar o caso.