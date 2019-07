Casal vítima de violência doméstica do filho na Guarda. Agressor foi detido

A GNR deteve um homem com 47 anos, por violência doméstica, que é suspeito de exercer violência psicológica sobre os pais, ambos com 68 anos, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, na Guarda, foi esta terça-feira anunciado.Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, o homem foi detido na segunda-feira, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Figueira Castelo Rodrigo, para primeiro interrogatório judicial, que lhe aplicou a medida de coação de se sujeitar a um tratamento ao consumo de álcool.