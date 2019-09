Casamento marcado por violento acidente na A28 na Póvoa de Varzim

O casamento de um casal de Vila do Conde ficou este sábado marcado por um violento acidente, na A28, sentido Sul-Norte, cerca das 14h00, junto à saída para a Póvoa de Varzim.Envolveu um camião e cinco veículos, três das quais seguiam para a boda. Nove pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave. Ainda assim, os que puderam seguiram para o banquete, na Póvoa do Varzim, e a boda realizou-se."Não vi como aconteceu o acidente, mas vinha logo atrás. A A28 ficou logo cortada e ainda vi os feridos a serem tirados dos destroços e levados para as ambulâncias", disse, ao, António Joaquim, um dos condutores que esperaram três horas para seguir viagem.Centenas de pessoas ficaram retidas na A28, entre o nó de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim. "É inadmissível não haver um plano de evacuação para acidentes em autoestradas, ainda por cima com um calor destes. Há mulheres grávidas a passar mal por causa da sede", lamentou João Sousa. "Estamos aqui todos, à espera, em cima deste alcatrão, sem água, sem nada", acrescentou.Estiveram no local os bombeiros de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Famalicão e Famalicenses, apoiados por duas equipas da Viatura Médica de Emergência e reanimação.O núcleo de investigação de crimes em acidentes de viação e a brigada de trânsito da GNR do Porto apuram agora as causas do acidente.As vítimas foram transportadas aos hospitais S. João e Pedro Hispano, ambos no Porto, e para o Hospital da Póvoa de Varzim, pelos bombeiros.Além das três viaturas envolvidas no acidente, outras houve que seguiam em cortejo para o casamento e que ficaram bloqueadas, atrasando a chegada de alguns dos convidados.Uma mulher e um homem, de 58 e 61 anos, ficaram feridos com gravidade. Três mulheres, entre 60 e 83 anos, e 4 homens, entre os 20 e os 60 anos sofreram ferimentos ligeiros.Dezenas de pessoas sentiram dificuldades por causa da desidratação, incluindo mulheres grávidas. Foram os moradores da zona do troço Sul-Norte da A28 que disponibilizaram água.