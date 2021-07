Casas a preço de saldo vendidas a investidor estrangeiro. Arrendatários impedidos de comprar

Ao todo são mais de quatro mil habitações. Estão arrendadas a baixo custo e agora vão ser vendidas a um grande investidor estrangeiro num negócio de 360 milhões de euros. Os inquilinos têm direito de preferência, mas acusam a empresa que está a gerir o negócio de tudo fazer para impedir os arrendatários de comprarem as casas. Há já quem tenha envolvido a Polícia e os tribunais neste processo.Os imóveis pertencem a dois fundos imobiliários criados pelos bancos, mas geridos pela Norfin, uma das maiores gestoras de investimentos imobiliários e que em 2018 foi adquirida pelo grupo britânico Arrow Global, que tem no conselho de administração Maria Luís Albuquerque, a antiga ministra das Finanças do Governo de Passos Coelho. Os inquilinos acusam a empresa de dificultar o processo de compra e até de mudar as regras a meio do jogo.