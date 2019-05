Casas arrendadas usadas para burlas no Algarve

São dezenas de pessoas, grande parte estrangeiros, que dizem ter sido enganados pela porteira de dois prédios em Vilamoura. A mulher arrendava apartamentos e pedia caução e rendas adiantadas.No entanto, quando chegava a altura da mudança, multiplicavam-se as desculpas de que o apartamento não estava disponível. Os casos estendem-se também a apartamentos na cidade de Quarteira."A irmã da minha companheira pagou três meses adiantados. Quando contactávamos a senhoria ela dizia que o apartamento não estava pronto. Até que descobrimos outras pessoas na mesma situação", disse aoLuís Quintanes.A mulher também arrendou apartamentos em Quarteira e quem foi enganado acusa-a de ter ficado com milhares de euros. Aqueles que conseguiram mudar-se para os apartamentos notaram que estavam a ocupar casas de férias ilegalmente. "Vim do Brasil e dei-lhe 2500 euros. Quando percebi o que se passava contactei o proprietário, que não sabia de nada", conta também Roque Duarte.A GNR tem registo de dezenas de queixas e investiga o caso, mas os lesados serão mais: "A maioria das pessoas está cá ilegal e não apresentou queixa. Vi muito desespero em frente a estes prédios quando as pessoas perceberam que não tinham casa e perderam o dinheiro", relata ainda Roque Duarte.A administração dos prédios de Vilamoura disse desconhecer o que se passava e demitiu a mulher, que entretanto fugiu.