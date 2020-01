Casas de Pedrógão Grande em tribunal

O Tribunal de Leiria deu ontem início à instrução do processo relativo à reconstrução, com recurso a fundos solidários, de casas que arderam no incêndio de Pedrógão Grande, em junho de 2017.Esta segunda-feira foi ouvido o único arguido que pediu para prestar declarações, João Paiva, e as suas testemunhas. Hoje e quinta-feira serão ouvidas mais testemunhas de outros arguidos.O processo tem 28 arguidos, que são Valdemar Alves, presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Bruno Gomes, na altura vereador, um inspetor tributário e 25 pessoas que beneficiaram de apoios na reconstrução de casas.Estão acusados de burla, prevaricação de cargo político, falsificação de documentos, falsidade informática e falsas declarações.