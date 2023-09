"Casas para viver": Manifestantes interrompem trabalhos no Parlamento. PSP identificou cerca de 20 pessoas

O parlamento discute esta quinta-feira as medidas que visam o combate à crise da habitação. A sessão começa após terem sido anunciadas em Conselho de Ministros, três novas medidas de apoio às famílias: a redução e estabilização das prestações do crédito à habitação, o reforço à bonificação dos juros e o prolongamento da suspensão da comissão de reembolso antecipado.



Recorde-se que no mês passado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou o programa Mais Habitação, devido à falta de consenso político que o tema reunia.

