Casas vendidas na Costa da Caparica abaixo do valor patrimonial

As 28 moradias têm uma renda total mensal que ronda os 2741 euros.

Por Sónia Trigueirão | 09:01

As 28 moradias da rua Catarina Eufémia, na Costa de Caparica, foram vendidas pela Seguradoras Unidos SA ao fundo de investimento Acacia Point Capital Advisors, em Londres, por 1,15 milhões de euros, abaixo do valor patrimonial atribuído pelas Finanças, que é de 1,95 milhões de euros.



Na carta enviada aos moradores, em setembro de 2017, é referido que podem exercer o direito de preferência como arrendatários mas têm de comprar a totalidade das casas, não o podem fazer de forma individual. É lembrado também que o total mensal das rendas é de 2741 euros e que em atraso estão mais de 40 mil euros. Estão 100 pessoas em risco de serem despejadas. É o caso de Maria José, de 78 anos. "Criei aqui os meus filhos e não quero deixar a minha casa", disse, referindo que vive ali há mais de 40 anos.



Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda na Assembleia da República e vereadora não executiva na Câmara Municipal de Almada, lembra que a maioria das pessoas são idosas e que não têm condições para adquirirem as casas.



A Câmara Municipal de Almada disse ao CM que, até agora, "não deu entrada nos serviços de urbanismo qualquer projeto relacionado com as referidas casas" e qualquer intervenção naquela rua terá de se sujeitar ao Plano Diretor Municipal em vigor, assim como ao Regulamento Urbanístico do Município". Mas a autarquia não esclareceu se irá intervir de alguma forma para responder aos apelos dos moradores.