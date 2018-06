Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cascatas de S. João distinguidas

Trinta e três entidades públicas e privadas participaram no concurso que revelou o espírito sanjoanino.

Por Manuel Jorge Bento | 09:48

A Associação dos Moradores da Lomba venceu o concurso de cascatas de S. João, lançado pela Câmara do Porto, no qual foram aceites 33 participantes. O segundo lugar do concurso geral foi entregue à Academia Cultural e Artística de Aldoar, e o Centro Social do Regado recebeu uma menção honrosa. A câmara indica que, nesta iniciativa, foram revelados a criatividade e o bom espírito sanjoanino.



Na categoria dos concorrentes com menos de 15 anos, a medalha de ouro foi para o Centro de Iniciativa Jovem e a de prata para Cristina Costa Santos, Lda.



O Centro Pediátrico Integrado do Hospital de S. João venceu entre grupos de apoio a pessoas com necessidades especiais. A menção honrosa foi para o Centro Social da Arrábida.