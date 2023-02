Caso da morte de Sara Carreira volta hoje a tribunal

Inicia-se esta quinta-feira, no Tribunal de Santarém, a fase instrutória do processo em que a fadista Cristina Branco e o ator Ivo Lucas são acusados de homicídio negligente, pela morte da cantora Sara Carreira num acidente na A1, em dezembro de 2020.A diligência acontece dois anos depois da tragédia que vitimou a filha mais nova do cantor Tony Carreira. O debate instrutório, que reúne todos os intervenientes no processo, será antecedido pela tomada de declarações de Cristina Branco - a seu pedido - e de uma testemunha por esta indicada, o compositor Nuno Rocha, namorado da fadista e proprietário do veículo que esta conduzia.A abertura da instrução foi pedida pelos pais de Sara Carreira, por Cristina Branco e por Tiago Pacheco (outro dos intervenientes). Ivo Lucas e Paulo Neves, os outros dois arguidos, optaram por não usar esse direito.No pedido, Tony e Fernanda Antunes aderem à acusação do Ministério Público, mas acrescentam que Paulo Neves, condutor que seguia em marcha lenta e com uma taxa de alcoolemia de 1,18 g/l quatro horas após o acidente, deve ser acusado de homicídio negligente. Cristina Branco também contesta a ilibação deste arguido. Já Tiago Pacheco, acusado de condução perigosa e duas contraordenações, diz que não foi notificado para pagar voluntariamente a coima por contraordenação grave, como a lei prevê, e afirma que as peritagens não permitiram concluir que conduzia a 140 km/hora.