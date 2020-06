Caso de Covid-19 deixa 8 polícias em isolamento

Um agente do núcleo do programa Escola Segura da 5ª Divisão da PSP de Lisboa está infetado com a doença Covid-19. Outros oito colegas, que com ele tiveram contacto, foram colocados em quarentena profilática.





