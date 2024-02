O Tribunal da Relação de Lisboa ordenou a repetição do julgamento de duas técnicas da Segurança Social que tinham sido condenadas a prisão suspensa, e ao pagamento de 118 mil euros de indemnização a uma mulher que perdeu as duas filhas devido a informações erradas prestadas pelas arguidas.





Segundo o ‘Expresso’ desta sexta-feira, os desembargadores deram provimento aos recursos do Ministério Público e de Anabela Vieira e Sandra Batista, as arguidas, considerando o acórdão “ilógico”. A repetição de julgamento terá, assim, de levar a novas audições das arguidas, da mãe (queixosa e assistente no processo) e de testemunhas.