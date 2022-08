Caso de grávida que chegou ao hospital de Santarém com bebé morto na barriga dá processo disciplinar

A Inspeção-Geral da Saúde (IGAS) admite que a médica de Ginecologia/Obstetrícia que assistiu a grávida que em junho perdeu o bebé no Hospital das Caldas da Rainha pode ter "violado os deveres funcionais" e recomendou um processo disciplinar.Devido à natureza do vínculo laboral da médica (contrato individual de trabalho), a IGAS não pode intervir, tendo recomendado à administração do Centro Hospitalar do Oeste a abertura de um processo disciplinar. No entanto, frisa, "a peritagem médica realizada pelo especialista nomeado pela IGAS não conclui, de forma clara e segura, pela existência de possível nexo de causalidade entre a atuação da médica assistente hospitalar e o desfecho que veio a ocorrer".A IGAS diz que abriu um processo disciplinar à trabalhadora que recusou a inscrição da grávida "sem ter solicitado ao médico ‘chefe de banco’ a avaliação do estado clínico da utente". No CHO trabalham 10 ginecologistas/obstetras: só um faz Urgência diurna e outro faz Urgência noturna de 15 em 15 dias.Mulher com mais de 38 semanas de gestação, ao perceber que a maternidade do Hospital de Abrantes estava encerrada, dirigiu-se ao hospital de Santarém, onde deu entrada já com o feto morto na barriga.A grávida, que reside em Vila de Rei, foi obrigada a fazer mais de 100 km para chegar ao hospital de Santarém. O caso aconteceu após o encerramento da maternidade do Hospital de Abrantes, que já abriu um inquérito após a mulher de 41 anos ter perdido o bebé.