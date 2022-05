Caso do padre de Viseu suspeito de abuso sexual segue para julgamento

O juiz de instrução do Tribunal de Viseu decidiu esta sexta-feira que o caso do padre Luís Miguel Mota segue para julgamento.



Vai responder pelos crimes de aliciamento de menores para fins sexuais e de coação sexual agravada na forma tentada.





No debate instrutório realizado no Tribunal de Viseu, o padre Luís Miguel Costa, 46 anos, contou a sua versão dos factos ocorridos a 27 de março do ano passado, durante um convívio numa adega, em São João de Lourosa. Para o padre, toda a acusação é “uma mentira”, sobretudo a parte em que o Ministério Público (MP) descreve a tentativa de beijar um rapaz de 14 anos. O padre admite que esteve com o jovem nas imediações da casa de banho, mas que não tentou beijá-lo à força, até porque “o pai do rapaz estava por perto e se essa fosse a minha intenção, esperava por um momento em que estivesse sozinho”, disse ao juiz de instrução.

