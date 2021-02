Em tribunal, os três inspetores defenderam que agiram consoante a lei, usaram apenas a força necessária e quando deixaram Ihor Homeniuk na sala ele estava vivo.







Os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Luís Silva, Bruno Sousa e Duarte Laja, foram ouvidos esta terça-feira enquanto arguidos pelo homicídio de Ihor Homeniuk, um cidadão ucraniano que foi violentamente espancado no centro de detenção do aeroporto de Lisboa.Em tribunal, os três inspetores defenderam que agiram consoante a lei, usaram apenas a força necessária e quando deixaram Ihor Homeniuk na sala ele estava vivo.

11:00 | 03/02 Está agora a testemunhar um inspetor do SEF, Bruno Antunes.



"Ele só falava ucraniano. Comunicava com ele por gestos", recordou a testemunha, acrescentando que recorreu a uma colega russa em algumas ocasiões.



Procuradora: Mas ele falava russo? "Fiquei com a ideia de que consegui perceber alguma coisa".

10:56 | 03/02 Débora Carvalho Defesas têm criticado as reconstituições que foram feitas no âmbito da investigação.



O advogado Ricardo Serrano Vieira queria confrontar a testemunha com a reconstituição que consta no processo e declarações já proferidas. Juiz interrompe e esclarece: "o tribunal quer trabalhar sem as reconstituições".

10:48 | 03/02 Débora Carvalho A testemunha recorda ainda que viu Ihor a arrastar-se no chão: "Estava a tentar chegar à porta", disse a funcionária, sublinhando que nunca entrou na sala..



10:47 | 03/02 Débora Carvalho Quando chegou às 07 da manhã, de dia 12 de março, estavam seguranças a vigiar a sala onde estava Ihor Homeniuk.



"Disseram que tinham tido uma noite agitada", avançou Manuela Cabral em tribunal. "Estavam restos de lençóis no lixo. A porta estava aberta,vi o senhor meio deitado num colchão", continuou.



"À porta da sala onde estava o passageiro estava um segurança sentado numa cadeira", recordou.



Juiz: "Viu o segurança com uma revista nas mãos? "Não vi", respondeu Manuela.

10:19 | 03/02 Está a ser ouvida a primeira testemunha, uma empregada de limpeza do aeroporto de Lisboa



Está muito nervosa e entrou a chorar na sala de tribunal.