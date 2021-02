Vigilante diz que ouviu Ihor gritar durante dez minutos.

Prossegue esta quinta-feira o julgamento do caso Ihor, o cidadão ucraniano morto às mãos do SEF do Aeroporto de Lisboa. Vão ser ouvidas várias testemunhas do caso.

Ao minuto Atualizado a 4 de fev de 2021 | 11:23

11:19 | 04/02 Débora Carvalho Vigilante confirma também que entregou fita cola e uma tesoura ao seu colega Confrontada pelo juiz, a vigilante confirma também que entregou fita cola e uma tesoura ao seu colega.



Juiz:" Foram colocar fita a prender pernas do homem?". "Eu não", respondeu a testemunha.



Juiz: "Mas a senhora foi lá entregar a fita. Porque é que calçou umas luvas? Para mexer no senhor?". "Não", responde a testemunha, perante a insistência do magistrado.