Oficial da Marinha diz que era "impossível" que 'dux' não fosse arrastado pelas ondas na tragédia do Meco

São esta quinta-feira apresentadas as alegações finais do julgamento cível do caso da morte de seis estudantes no Meco em 2013 no Tribunal de Setúbal.

O processo foi movido pelas famílias das seis vítimas contra o dux, João Gouveia, e a Universidade Lusófona. Esta quarta-feira, em tribunal, o médico disse que não evidenciou "sinais de pré-afogamento" no sobrevivente, a quem deu alta hospitalar duas horas depois de ter entrado na unidade.

"Parece-nos claramente que João Gouveia nunca esteve naquele mar. A história que ele [dux] contou, com alguns pormenores, vai sendo desmistificada pelas várias testemunhas em tribunal, pois há coisas que não batem certo", defendeu Vítor Parente Ribeiro, advogado das famílias.

Paula Brum, advogada de João Gouveia, desvaloriza o depoimento do médico e diz que este não contradiz a versão do dux: "Aliás, um depoimento clínico alvo de algumas críticas, pois o médico nem sabia que o dux tinha estado naquelas condições dentro do mar. Houve ali uma suposta negligência médica."

12:00 | 15/07 Oficial da Marinha diz que "se a pessoa tivesse o mindset e a calma certas" poderia aguentar as ondas Depois de dizer que o "valor das ondas seria superior àquele que um nadador olímpico conseguiria lutar contra", o oficial da Marinha afirma que só seria possível lutar contra o mar se "pessoa tivesse o mindset e a calma certas".

11:29 | 15/07 "O que nos move é o amor", diz mãe de uma das vítimas do Meco "O País perdeu seis jovens. Estes jovens são de todos nós", afirma a mãe de Catarina em depoimento.



Fernanda Cristóvão diz que "não é o dinheiro" que move estas famílias. "O que nos move é o amor", disse acrescentando que "um filho não tem preço".



Tudo indica que as alegações finais serão adiadas.