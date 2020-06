Castelo com 115 anos arde em Vizela

Um incêndio destruiu parcialmente o castelo de Vizela, localizado no centro da cidade, ontem de madrugada. O edifício em granito, com 115 anos, propriedade da câmara municipal, estava à venda desde o início do ano por 1,4 milhões de euros, para ser transformado num hotel de quatro estrelas.



O alerta foi dado às 05h00 e ao local acorreram os bombeiros e a GNR. Porém, o caso é agora investigado pela Polícia Judiciária, que irá apurar quais foram as causas das chamas. O edifício de três andares estava devoluto e foi construído para albergar os paços do concelho, em 1904.

