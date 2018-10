Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Castelo de Palmela alvo de obra de 2,9 milhões de euros

Monumento vai estar aberto ao público durante a intervenção.

Por Sofia Garcia | 09:00

As encostas do Castelo de Palmela começaram ontem a ser reabilitadas. As terras que suportam o Monumento Nacional causam preocupação há muito, devido ao risco iminente de derrocada.



No âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), houve agora luz verde para a intervenção. O custo total do projeto vai ultrapassar os 2,9 milhões de euros.



"Demorou alguns anos, sempre com o coração nas mãos, não fosse acontecer aqui alguma coisa. É uma intervenção ousada e fundamental para preservarmos os valores ambientais da nossa paisagem e os valores patrimoniais que aqui temos", disse ontem ao Correio da Manhã, Álvaro Amaro, presidente da Câmara Municipal de Palmela.



A empreitada vai decorrer em três frentes. A urgência e a complexidade da intervenção prendem-se com o facto de, já em 2015, um estudo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) apontar a falta de segurança do monumento.



"São obras muito complexas de sustentação do morro. Tem uma componente de engenharia muito forte de reforço, com betão", explicou o autarca, reforçando que "são também obras muito desafiantes do ponto de vista paisagístico porque todas as intervenções são complementadas com acompanhamento de restauro, arqueológico e ainda uma forte componente de arquitetura paisagística".



A Câmara Municipal de Palmela espera ter a obra terminada até ao final da próxima primavera. Ao longo da empreitada, o local continuará aberto ao público.