Entrou altivo e confiante na sala de audiências. Mas quando ouviu o juiz dizer que a "África do Sul não pode dar-se ao luxo de ser um santuário para fugitivos", João Rendeiro tremeu. A postura do ex-banqueiro alterou-se imediatamente: mostrou-se abalado e notoriamente tenso. Deitou as mãos às pernas, baixou a cabeça e esperou pela confirmação que viria em seguida.