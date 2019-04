Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Castro Daire apresenta exposição sobre violência doméstica

Exposição está a ser organizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do concelho.

16:49

A exposição sobre violência doméstica "Aqui Morreu Uma Mulher" vai estar patente ao público, a partir de terça-feira e até ao dia 12 deste mês, no Fórum Municipal da vila de Castro Verde, no distrito de Beja, anunciou esta segunda-feira o município.



Segundo a Câmara de Castro Verde, a exposição, organizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do concelho, vai ser inaugurada na terça-feira, às 18:00.



No âmbito da exposição, vai decorrer no dia 08 deste mês, a partir das 18:00, também no Fórum Municipal de Castro Verde, a palestra "A Violência Doméstica: Um drama que não podemos calar, nem consentir".



A palestra vai incluir intervenções do procurador da Instância Local de Almodôvar do Ministério Público, do presidente da União de Freguesias de Castro Verde e Casével, de representantes da Associação de Apoio à Vítima, da Equipa de Prevenção da Violência em Adultos e do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas de Beja e um testemunho real.