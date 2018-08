Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Castro Marim regressa à época da Idade Média

Recriação histórica vai decorrer a partir de quarta-feira até ao próximo domingo.

Por Diana Santos Gomez | 08:43

Castro Marim vai transformar-se entre dia 22, quarta-feira, e domingo numa vila da época medieval, recriando os principais costumes daquela fase histórica. São os Dias Medievais de Castro Marim, que este ano chegam à 21ª edição.



Durante cinco dias, um dos maiores eventos nacionais do género tem por ponto principal o castelo da vila, no topo da colina, mas estende-se pelas encostas, animando as ruas da localidade.



No castelo acontecem as principais recriações, tanto de artes e ofícios medievais - com mais de 45 profissões representadas - como os grandes espetáculos, com torneios a cavalo e combates a pé.



Ainda no castelo, o paiol acolhe uma renovada exposição de ‘Instrumentos de Tortura e Punição’, mostrando-nos uma das razões pela qual a Idade Média é considerada como a Idade das Trevas.



Outro dos grandes destaques dos Dias Medievais vai para o Banquete Medieval, que, mediante reserva, dá a provar aos visitantes as melhores iguarias da época, num espaço exclusivo, também no castelo, e por onde passam, ao longo da refeição, os grupos que animam o evento.



Já as ruas de Castro Marim estão transformadas numa verdadeira recriação da vida na Idade Média, com a representação de todas as classes que estruturavam a sociedade na época – clero, nobreza, burguesia e povo.



Os bilhetes custam três euros por pessoa mas os munícipes têm entrada gratuita.



Os Dias Medievais em Castro Marim abrem as portas sempre às 18h00 e encerram pelas 00h00.