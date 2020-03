Catana usada para assassinar portuguesa em São Tomé foi atirada ao mato

As autoridades de São Tomé e Príncipe já enviaram para a cadeia central daquele país o homem de 39 anos detido pelo homicídio à catanada - a arma foi recuperada num mato - de Catarina Barros de Sousa.Deuladel Martins matou a portuguesa de 53 anos no Hotel Mucumbli, onde ela era gerente, segunda-feira, no norte de São Tomé.O homem confessou o crime e já teria antecedentes por roubo e incitamento à revolta no Príncipe. O crime teve origem num pagamento que o homicida achava devido por jardinagem. Catarina foi sexta-feira sepultada em Lisboa.