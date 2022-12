Catarina Sanches absolvida do crime de homicídio do rapper Mota Jr

Fábio Martins, Édi Barreiros e João Pedro Luizo

a penas de prisão de 23 anos pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, profanação de cadáver, roubo e furto qualificado.

Catarina Sanches, que cumpre 4 anos e meio, por co-autoria de roubo agravado que resultou na morte do artista Mota Jr, foi esta terça-feira absolvida do crime de homicídio. A arguida também não terá de pagar custas judiciais, nem indemnização.Não ficou provado que agiu em prévio acordo com os homicidas para tirar a vida ao artista. "O processo nasce numa dúvida e devia acabar numa certeza", disse a juíza esta terça-feira no tribunal.O rapper Mota Jr foi assaltado, agredido e sequestrado a 14 de março de 2020 por três homens,. O rapper acabou por ser morto à pancada e abandonado num terreno.Ficou provado que o ataque foi planeado e em causa esteve o roubo de ouro e bens-materiais do cantor. Os três arguidos foram condenados