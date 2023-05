Catorze das 29 famílias desalojadas por fogo em Penela regressaram a casa

Catorze das 29 famílias desalojadas no sábado devido a um incêndio num edifício, em Penela, já regressaram às suas casas, disse esta segunda-feira o presidente da Câmara à agência Lusa.

Eduardo Nogueira dos Santos adiantou que essas famílias habitavam o bloco A do prédio, que "não foi afetado" pelo fogo, o que permitiu uma reinstalação mais rápida.

O incêndio deflagrou na madrugada de sábado, na garagem de um prédio do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), no centro da vila de Penela, distrito de Coimbra, tendo na altura ficado desalojadas 29 famílias, cerca de 50 pessoas.

"Ainda temos 15 famílias do bloco B desalojadas. Destas, oito foram realojadas [provisoriamente] pelo IHRU e pela Câmara Municipal, em hotéis e alojamentos locais do concelho", afirmou o presidente da autarquia.

Por outro lado, sete famílias foram acolhidas por familiares e amigos.

Eduardo Nogueira dos Santos salientou, porém, que se trata de "um processo dinâmico e que poderá haver necessidade de realojar mais famílias", estando o município "a acompanhar de perto a situação".

"A Câmara de Penela está a procurar dar resposta a todas as necessidades", acrescentou.

Entretanto, o executivo "também já está a trabalhar na solução" das habitações danificadas, com diligências junto dos empreiteiros "para iniciar as obras de recuperação".

Logo que as seis viaturas destruídas pelas chamas sejam removidas das garagens, "serão efetuados ensaios de carga" ao nível do rés-do-chão, destinados a avaliar as condições para avançar com as obras.

"O município, em estreita ligação com as famílias e o IHRU, está a procurar dar resposta a todas as necessidades", sublinhou o presidente da Câmara Municipal.