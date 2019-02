Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Catorze detidos e quatro viaturas apreendidas no 1.º dia da operação "Carnaval em Segurança"

No mesmo período, a PSP apreendeu 769 doses de haxixe, 1.226 de cocaína, 37 de heroína e seis de outras drogas.

A PSP deteve 14 pessoas e apreendeu uma arma de fogo e quatro viaturas no primeiro dia da operação "Carnaval em Segurança", que incide sobretudo em ações de fiscalização de trânsito e da comercialização ilegal de artigos de pirotecnia.



Em comunicado, a PSP explica que fiscalizou, na terça-feira e na madrugada desta quarta-feira, 2.655 viaturas, detetou 31 em excesso de velocidade e, dos 295 condutores testados à taxa de álcool no sangue, apenas um foi multado por apresentar um valor superior ao permitido por lei.



Foram ainda registadas outras 264 infrações ao Código da Estrada, acrescenta a nota.



No total, a PSP realizou 61 operações de fiscalização rodoviárias e 10 outras operações noutros contextos, envolvendo 400 polícias e 106 viaturas policiais.



No âmbito da operação "Carnaval em Segurança", que arrancou na terça-feira e termina em 03 de março, a PSP irá desenvolver uma operação policial de 24 horas de "maior dimensão", entre as 07h00 de quinta-feira e as 07h00 de sexta-feira.



A PSP recorda que a época de Carnaval é "tradicionalmente caracterizada por um aumento do fluxo de trânsito, sobretudo nos centros urbanos, onde se realizam cortejos e desfiles, bem como nas imediações e zonas de diversão noturna e estabelecimentos comerciais, potenciando a ocorrência de sinistralidade rodoviária, designadamente atropelamentos".



Além dos resultados relacionados com o primeiro dia da operação "Carnaval em Segurança", na sua atividade operacional diária, a PSP deteve 88 pessoas, oito das quais por condução com excesso de álcool, sete por conduzirem sem carta de condução, 13 por tráfico de droga e seis por posse de armas proibidas.



Foram ainda efetuadas 42 detenções em cumprimento de mandados de detenção, apreendidas 15 armas de fogo e duas armas brancas, além de 10 viaturas, acrescenta a Polícia de Segurança Pública.



Na área da sinistralidade rodoviária, registaram-se 171 acidentes, dos quais resultaram 43 feridos ligeiros.