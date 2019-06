Catorze pessoas intoxicadas após comerem arroz de pato durante estágio de karaté

Catorze pessoas com idades entre os 10 e os 43 anos, tiveram de receber tratamento hospitalar após sintomas de intoxicação alimentar, este domingo à tarde, no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia.sabe que as crianças e os adultos em causa participavam num estágio de praticantes de Karaté e Taekwondo, onde almoçaram arroz de pato.A meio da tarde sentiram enjoos e vómitos e tiveram de ser assistidos pelos Bombeiros de Coimbrões, Avintes e VMER de Espinho.Foram levados para o Hospital de V.N.de Gaia onde receberam soro e antibióticos.