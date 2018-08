Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Catorze turistas salvos na ilha da Berlenga

Autoridades chamadas a socorrer pessoas vítimas de quedas.

Por Francisco Gomes | 08:01

Este ano já se realizaram 14 salvamentos na ilha da Berlenga, com retirada dos sinistrados para o hospital, a maioria devido a quedas nos acessos ou trilhos, que provocaram ferimentos. Desde maio, mês em que arranca a época de transporte em barco de carreira regular, que o número de ocorrências tem aumentado, admitiu ao CM a capitania do porto de Peniche.



A situação tem chamado a atenção da população de Peniche. "Os casos repetem-se com uma periodicidade assustadora e não se vislumbra qualquer tomada de providência para, no mínimo, minorar os tempos de assistência a quem necessite. Com tantas centenas de pessoas a desfrutar daquela ilha paradisíaca seria de esperar que, pelo menos na época mais forte, existisse lá um médico", refere o popular Carlos Tiago.



A queda de pequenas pedras poderá também ter contribuído para alguns dos acidentes. Há também quem defenda que a Marinha Portuguesa deveria ali ter uma equipa de resgate, em permanência, durante os meses de verão.