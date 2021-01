Caução de 60 mil euros e prisão preventiva para dois agressores sexuais do Porto

As autoridades judiciais determinaram uma caução de 60 mil euros para um suspeito de crimes sexuais e prisão preventiva para outro, informou esta segunda-feira a Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ), que deteve os dois homens.

Em comunicado, a PJ indica que as detenções ocorreram nos concelhos de Santo Tirso e de Vila do Conde, ambos no distrito do Porto, no âmbito de inquéritos distintos, mas por motivo comum: a "presumível autoria de crimes de violação, coação sexual e perseguição, ocorridos desde o início do ano passado e no decurso do corrente mês".

Na primeira situação, explica a polícia, "o arguido obrigou a vítima a manter relações sexuais, contra a vontade da mesma, sob ameaça de divulgação de imagens por ele registadas, também sem o seu consentimento, de um envolvimento sexual anterior".

Perante a reafirmação da vontade da vítima em cessar com aquele relacionamento, o homem "acabou por divulgar as referidas imagens pelos contactos daquela nas redes sociais, causando-lhe grave dano emocional", acrescenta.

Na segunda situação, as agressões sexuais consistiram na violação, ocorrida na noite do dia 14, de uma jovem, maior, com atraso no desenvolvimento físico e cognitivo por causa de doença congénita.

De acordo com a investigação desenvolvida, "o arguido, familiar próximo da vítima e a quem esta foi entregue para o exercício de funções parentais na sequência do abandono por parte dos progenitores naturais, submeteu a jovem a práticas sexuais forçadas na residência da família", relata a PJ.