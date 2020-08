Causa da morte de mulher que morreu após parto no Hospital de Setúbal pode ser embolia de líquido amniótico

A Ordem dos Médicos revelou hoje que a morte de uma mulher após o parto no hospital de Setúbal pode ter sido causada por uma embolia do líquido amniótico, uma "situação muito rara e grave".

Numa resposta enviada à agência Lusa, a Ordem dos Médicos (OM) referiu que tomou conhecimento, através da comunicação social, da situação ocorrida no Hospital de Setúbal e que "informações preliminares apontam para uma embolia do líquido amniótico, situação muito rara e grave".

Contudo, a Ordem "aguarda as conclusões do inquérito interno do hospital".

O Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) tinha informado na quarta-feira que foi aberto um processo para averiguar e esclarecer as circunstâncias da morte de Vânia Graúdo, uma utente que morreu após o nascimento do filho em 03 de agosto.

À Lusa o hospital afirmou que a mulher "foi atendida de acordo com o estado da arte preconizado para a sua situação clínica", mas frisa que já foi aberto "um processo de averiguação para o cabal esclarecimento da situação".

"O CHS lamenta a morte da utente Vânia Graúdo e endereça as mais sentidas condolências à família", adianta.