Causa distúrbios em voo de Cabo Verde e é detido no Aeroporto de Lisboa. Recusou usar máscara e agrediu um polícia

Um homem de 42 anos foi detido no passado sábado à chegada ao aeroporto de Lisboa depois de uma denúncia de comportamento agressivo, com insultos a passageiros e tripulação, durante um voo de ligação entre Praia, em Cabo Verde, e Lisboa.



De acordo com um comunicado da PSP, o homem manteve um comportamento defensivo durante o desembarque na capital portuguesa, desobedecendo ainda à ordem para colocação da máscara de proteção obrigatória devido à pandemia da Covid-19. O detido agrediu ainda um agente da autoridade e um Chefe da Placa à aeronave.





O agressor, suspeito da prática dos crimes de resistência e coação sobre funcionário e atentado à segurança de transporte por ar, foi presente na Instância Criminal de Lisboa – Secção de Pequena Criminalidade e aguarda agora julgamento.