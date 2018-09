Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cavaleiro Gualdim Pais põe concelhos em guerra

Amares reclama a naturalidade do ‘monge guerreiro’ e não integra as comemorações.

Por Secundino Cunha | 10:44

Está instalada a polémica.



Todos os sábados, entre 22 deste mês e 20 de outubro, os municípios de Barcelos, Braga, Vila Verde, Coimbra e Tomar realizam as primeiras Jornadas Gualdinianas, para assinalar os 900 anos do cavaleiro templário D. Gualdim Pais, um dos colaboradores mais próximos de D. Afonso Henriques.



Como as jornadas têm como ponto de partida a publicação do romance histórico ‘O Fronteiro Deus - A vida Heróica de Gualdim Pais’, da autoria de Fernando Pinheiro, que defende que o cavaleiro não é natural de Amares, como referem todos os livros de História, mas que nasceu em Barcelinhos, no concelho de Barcelos, o município de Amares ficou de fora das comemorações.



"Admito que haja controvérsia sobre a matéria, mas se D. Gualdim Pais não for natural de Amares, é natural de Braga. Agora, dizer que é natural de Barcelos, só no domínio da ficção", disse ao Correio da Manhã Isidro Araújo, vice-presidente da Câmara de Amares, referindo que "estão a ser realizados estudos históricos, rigorosos, que em breve farão alguma luz sobre a matéria".



Quanto às jornadas, começam no dia 22 em Barcelos, com uma visita às ruínas do castelo de Faria e prosseguem em Braga, a 29, com a celebração de uma missa templária e a realização de percursos por monumentos da época.



Em Coimbra, no dia 6 de outubro, há visita ao Mosteiro de Santa Cruz e, em Tomar, no dia 13, realiza-se uma visita ao túmulo do cavaleiro.



As jornadas terminam a 22, em Vila Verde, com conferências e visitas às marcas templárias existentes.



Gualdim Pais, cavaleiro e grão-mestre dos Templários, nasceu em 1118, em Amares (diz a História), e morreu em Tomar, em 1195.