Um cavalo da GNR andou à solta pelo centro da cidade do Porto ao final da manhã de segunda-feira. O animal assustou-se quando um militar estava apeado a prestar informações a um transeunte, na zona das Fontainhas, acabando por fugir do local.



Ao CM, fonte da GNR disse que nestas situações "o animal, tal como um cão, tem por hábito fugir para casa". Neste caso, o cavalo regressou às instalações da GNR, localizadas no Quartel do Carmo.

