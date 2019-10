Os Bombeiros Voluntários de Samora Correia resgataram, na manhã desta quarta-feira, um cavalo que se encontrava no Rio Sorraia, no Porto Alto, em Benavente.O alerta foi dado por volta das 07h30 por um popular que avistou o animal caído nas águas lamacentas e visivelmente aflito.O cavalo foi retirado do rio em estado hipotérmico. Foi levado para uma quinta onde foi tratado e lavado, encontrando-se estável de momento. O dono já o conseguiu localizar e vai buscá-lo em breve.Em atualização