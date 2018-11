Cavalo resgatado de aqueduto em Arcos de Valdevez

Animal foi resgatado e não precisou de tratamento tendo minutos depois voltado ao monte.

Por Aureliana Gomes | 10:10

Os Bombeiros de Arcos de Valdevez resgataram, esta quarta-feira à noite, um cavalo de grande porte, de um aqueduto de águas pluviais, em Padroso, no concelho. O alerta foi dado cerca das 19h30. A operação de resgate terminou com a retirada do animal cerca das 22h50.



Segundo o comandante da corporação Filipe Guimarães "receber um alerta para retirar um cavalo de grande porte de dentro de um aqueduto de águas pluviais é algo estranho e inédito e que por muito que se diga não se consegue descrever a exigência, o esforço e a dedicação dos operacionais envolvidos para levar a bom porto esta difícil missão".



Na sua página na rede social Facebook, o comandante reforçou ainda a "exigência, dedicação e esforço dos operacionais envolvidos" para realizar o trabalho "inédito e estranho".

O cavalo foi resgatado e não precisou de tratamento tendo minutos depois voltado ao monte.