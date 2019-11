Cavalos apreendidos pela GNR morrem à fome em Ferreira do Alentejo

Mais de 100 cavalos foram apreendidos pela GNR no início de novembro, a duas explorações pecuárias, nos concelhos de Aljustrel e Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, no entanto, os animais continuam no mesmo local e estão a morrer à fome, uma semana após a fiscalização.



Dezenas de cavalos estão mortos no local, junto com os outros animais visivelmente subnutridos.

