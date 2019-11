Cavalos subnutridos resgatados em Ferreira do Alentejo

Cerca de 15 cavalos foram esta sexta-feira resgatados em Ferreira do Alentejo, depois de várias queixas sobre as condições em que os animais viviam.Os animais nencontram-se subnutridos, fora as dezenas que morreram devido às más condições na exploração onde se encontram.Esta sexta-feira, estes 15 cavalos foram vendidos a um empresário e durante a tarde estão a ser transportados para outra exploração, em Évora. Este procedimento está a ser todo acompanhado pela Direção Regional de Veterinária, que assegurou primeiro se esta exploração tinha as condições necessárias para receber estes animais.sabe que ainda há cerca de 59 animais naquele local.