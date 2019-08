Cavalos tramam traficante de armas apanhado em Portugal

Desde os anos 80 que vendia armas automáticas, tanques, mísseis e helicópteros para os principais conflitos bélicos mundiais. Enviou armas para o Iraque, Irão, Chade, Guiné , Bósnia, Paquistão. Jacques Monsieur, um belga de 66 anos, conhecido por ‘raposa’ e ‘marechal’, foi detido quarta-feira na herdade do Zambujal, Évora. Foi condenado a quatro anos de prisão na Bélgica, mas estava fugido. Foi traído por uma das suas paixões: os cavalos.Jacques Monsieur, um dos maiores traficantes de armas do Mundo, foi encontrado escondido num anexo junto ao estábulo onde estavam os cavalos.Mudou-se há aproximadamente um ano para as imediações de Évora, mas não pagou a fatura de 2500 € do transporte dos cavalos a partir de uma quinta que vendeu em França, em março. Este acabou por ser o ponto de partida para a investigação das autoridades belgas. Por decisão do Tribunal da Relação de Évora, ‘Raposa’ vai ficar em prisão preventiva até ser extraditado para a Bélgica, onde foi condenado a 19 de outubro de 2018 por tráfico de armas e associação criminosa. Terá ainda de pagar 1,2 milhões.O traficante foi detido após ter sido lançada uma investigação por parte de uma equipa da polícia federal belga (FAST) que tem o objetivo único de localizar e capturar fugitivos da justiça daquele país e que contou com o apoio das autoridades francesas e portuguesas. A operação foi lançada na quarta-feira. Jacques Monsieur não ofereceu qualquer resistência.Jacques Monsieur nasceu em 1952 e na década de 70 integrou o exército belga, no qual terá começado o negócio de venda de armas. Tornou-se conhecido por ter fornecido armas para a guerra Irão-Iraque nos anos 80.