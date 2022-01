A advogada de João Rendeiro, June Marks, vai enviar uma carta à Organização das Nações Unidas (ONU) na qual denuncia as condições a que Rendeiro está sujeito na prisão de Westville, em Durban, na África do Sul.O Correio da Manhã teve acesso à carta que refere que as condições da prisão são uma bomba relógio para a saúde de João Rendeiro, um homem com quase 70 anos e que sofre de uma doença cardíaca causada por febre reumática.