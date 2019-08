Celorico lembra 50 anos do festival Woodstock

Celorico de Basto celebra este sábado os 50 anos do mítico festival Woodstock numa festa a ter lugar na Quinta do Prado, que a organização adjetiva como um "dos locais mais bonitos" do concelho.A iniciativa é idealizada pelo radialista Álvaro Costa - que aproveita para festejar também os seus 60 anos - e Artur Machado e promovida pela Câmara de Celorico de Basto. Começa pelas 22h00, dura até às 06h00 e tem entrada livre.Pelo palco do Woodstock CBT, vão passar os Kompromat, a violinista russa Ianina, que vai tocar temas de Jimi Hendrix e com Álvaro Costa a recitar as letras do mesmo, os Fishbones, através da voz de Inês Calafate, que interpretará as vozes femininas que se ouviram naquele verão de 1969, e ainda a Woodstock CBT Blues Band, especialmente criada para esta noite e que vai recordar a vertente blues do evento.Há ainda espaço para o artista local Zé Faria, que apresentará o seu novo grupo, assim como para os Proud Creedence, com o tributo aos Creedence Clearwater Revival. A terminar, DJ set Bros Brothers, de Maryzka e Álvaro Costa."Quisemos realizar esta festa neste concelho, e nesta quinta, idílica e mágica, que será, certamente, o espaço certo para que os apaixonados da música possam ouvir os grandes temas apresentados em 1969 e vários artistas que pisarão o palco do Woodstock CBT. Esta é mais uma iniciativa inserida na programação cultural deste município" salientou o edil celoricense, Joaquim Mota e Silva.O Woodstock foi um festival realizado nos Estados Unidos e que se tornou um marco na história da cultura mundial.