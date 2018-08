Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cem artesãos trabalham ao vivo durante dez dias em Famalicão

Cesteiros, oleiros e ferreiros, entre outros, mostram como se faz a milhares de pessoas.

Por Secundino Cunha | 08:52

Está tudo a postos para mais uma edição da Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão. O palco é o antigo campo da feira, mesmo no centro da cidade e o certame decorre de 31 deste mês a 9 de setembro.



Ao longo de dez dias, mais de uma centena de artesãos, representantes das várias regiões do País, apresentam os seus trabalhos e muitos deles trabalham ao vivo, mostrando como se faz às dezenas de milhares de pessoas que visitam a feira.



Neste certame, está patente todo o tipo de artesanato, desde a cerâmica, às madeiras, ao ferro e à cestaria, tão típica desta região do Baixo Minho.



Mas, para além do artesanato, esta feira contempla também a gastronomia regional, contando com uma dezena de restaurantes e tasquinhas, que apresentarão as suas iguarias mais tradicionais. Por aqui, há ainda espaço para os produtores que trazem consigo os vinhos, queijos, presuntos e doces.



De resto, a animação, que é também tradicional nesta feira, apresenta este ano um cartaz diversificado e destinado a todas as idades, com música popular, folclore, fado e rap.



Os mais novos estão convocados para a noite de 6 de setembro, em que a animação estará a cargo do rapper Piruka. Mas, para além deste rapper, o evento garante animação diária e constante através da participação de quase três dezenas de artistas musicais, em que se destaca a presença de Augusto Canário & Amigos, no dia 4 de setembro.



De resto, para além de concertinas e cantares ao desafio, a abrir o evento, no dia 31, estarão a Banda de Música de Riba de Ave e a Chulada da Ponte Velha de Santo Tirso.