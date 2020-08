Cemitério de animais em Lagos vai ser ampliado

O Cemitério de Animais de Lagos vai ser ampliado e a obra já foi adjudicada. O alargamento da estrutura vai custar cerca de 17 mil euros, permitindo a criação de mais 36 espaços para colocação de cadáveres de animais.Os trabalhos, com um prazo de execução de 60 dias, vão permitir criar mais 4 espaços para animais de grande porte, 25 para porte médio e 7 para porte pequeno.A obra, segundo a autarquia, vai "praticamente duplicar a capacidade instalada do Cemitério de Animais", que atualmente tem 26 espaços já ocupados. O equipamento foi construída e inaugurado em 2017 em resultado de uma proposta do Orçamento Participativo. Foi o primeiro deste género a ser criado na região e o terceiro a nível nacional.